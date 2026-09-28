Giresun'da fındık üreticisi, yağışta ıslanan ürününe körükle suni rüzgar veriyor

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Giresun'da fındık hasadının ardından etkili olan yağışlı hava, üreticilerin kurutma sürecini de olumsuz etkiliyor. Piraziz ilçesinde bir üretici, harmandaki fındığını kurutabilmek için kendi imkanlarıyla üfleme körüğü kullanarak suni rüzgar oluşturuyor.

Piraziz ilçesine bağlı Şerefli köyünde fındık üreticiliği yapan Münir Bekçi, hasadın ardından harmana serdiği fındığını yağışlı hava nedeniyle kurutmakta zorlanınca çözümü üfleme körüğünde buldu.

Yağış nedeniyle ıslanan fındığın yeniden kurutulması için kendi imkanlarıyla suni rüzgar oluşturan Bekçi, hava şartlarının bir haftadan uzun süredir yağışlı seyrettiğini söyledi.

Bekçi, "Bir hafta, daha fazla yağmurlu havalar var. O yüzden bu yağmurda ıslanmış olan fındığımın ıslaklığını, yağmurun etkisini alabilmek için böyle kendim suni bir rüzgar oluşturuyorum" dedi.

Bekçi, hava şartlarının düzelmesini beklerken, ürününü koruyabilmek amacıyla kendi imkanlarıyla kurutma yöntemine başvurduğunu ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı