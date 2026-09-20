Yağlıdere'de taşkın riskine karşı Espiye-Yağlıdere yolunda menfez çalışması başladı

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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde taşkın riskine karşı menfez çalışması başlatıldı.

Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Karayolları ekiplerinin Ömerli Mahallesi Kayalı mevkisinde, Espiye-Yağlıdere kara yolu üzerinde çalışma yürüttüğünü belirtti.

Mevcut altyapının menfezle yenileneceğini ifade eden İbaş, aynı bölgede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerince U kanal ve yan duvar çalışması da yapılacağını kaydetti.

İbaş, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede taşkın riskinin azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayarak, çalışmalarda emeği geçen kurum yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: AA