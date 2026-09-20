Yağlıdere'de taşkın riskine karşı Espiye-Yağlıdere yolunda menfez çalışması başladı

Yağlıdere'de taşkın riskine karşı Espiye-Yağlıdere yolunda menfez çalışması başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde taşkın riskini azaltmak için Espiye-Yağlıdere kara yolu üzerinde menfez çalışması başlatıldı. Belediye Başkanı Yaşar İbaş, mevcut altyapının yenileneceğini, DSİ ekiplerince U kanal ve yan duvar çalışması da yapılacağını belirtti.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde taşkın riskine karşı menfez çalışması başlatıldı.
Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Karayolları ekiplerinin Ömerli Mahallesi Kayalı mevkisinde, Espiye-Yağlıdere kara yolu üzerinde çalışma yürüttüğünü belirtti.
Mevcut altyapının menfezle yenileneceğini ifade eden İbaş, aynı bölgede Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerince U kanal ve yan duvar çalışması da yapılacağını kaydetti.
İbaş, çalışmaların tamamlanmasıyla bölgede taşkın riskinin azaltılmasının hedeflendiğini vurgulayarak, çalışmalarda emeği geçen kurum yetkililerine teşekkür etti.