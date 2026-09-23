YENİ Partili Gezmiş, ekonomik sorunların tüm Karadeniz'i etkilediğini söyledi

(ANKARA) - YENİ Parti Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Karadeniz'in farklı illerinde gerçekleştirdikleri saha çalışmalarında bölgenin sorunlarını yerinde dinlediklerini belirterek, "Esnafın siftahı, vatandaşın alım gücü, üreticinin emeğinin karşılığı yok. Maliyetler artıyor, gelirler azalıyor. Bu tablo yalnızca bir kesimi değil, bütün Karadeniz'i etkiliyor. Üreticinin cebine girmeyen para esnafa, pazara ve şehir ekonomisine dönmüyor. Üretici kazanamazsa esnaf kazanamıyor; esnaf kazanamazsa şehir ekonomisi hareketlenemiyor" dedi.

YENİ Parti PM Üyesi ve Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Karadeniz'in farklı illerinde yaptığı saha çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Eesnaf, üretici, emekçi, eğitim çalışanları, meslek kuruluşları ve vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Gezmiş, bölgenin ekonomik ve sosyal sorunlarının ortak bir tablo ortaya koyduğunu ifade etti.

Saha çalışmalarında en fazla dile getirilen sorunların hayat pahalılığı, düşen alım gücü, artan maliyetler ve azalan gelirler olduğunu belirten Gezmiş, "Karadeniz'i dolaştıkça aynı sorunları farklı şehirlerde tekrar tekrar duyuyoruz. Esnafın siftahı yok, vatandaşın alım gücü yok, üreticinin emeğinin karşılığı yok. Maliyetler artıyor, gelirler azalıyor. Bu tablo yalnızca bir kesimi değil, bütün Karadeniz'i etkiliyor. Üreticinin cebine girmeyen para esnafa, pazara ve şehir ekonomisine dönmüyor. Üretici kazanamazsa esnaf kazanamıyor; esnaf kazanamazsa şehir ekonomisi hareketlenemiyor" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİDE BIÇAK KEMİĞE DAYANDI"

Gezmiş, Karadeniz'de gerçekleştirdikleri saha çalışmalarında ekonomik sorunların öne çıktığını belirterek, bölgedeki farklı kesimlerin benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Karadeniz'in en önemli ekonomik değerlerinden biri olan fındığın bölge ekonomisi açısından önemine dikkat çeken Gezmiş, üreticinin emeğinin karşılığını almasının yalnızca üreticiyi değil, bütün bölgeyi ilgilendirdiğini söyledi.

Gezmiş, şunları kaydetti:

"Fındık Karadeniz'de milyonlarca insanın geçim kaynağıdır. Üreticinin alın teridir, ailenin geçimidir, esnafın siftahıdır. Fındık üreticisinin mağduriyeti; çarşıya, pazara, esnafa, nakliyeciye ve bölgedeki bütün ekonomik hayata yansıyor. Üreticinin maliyetlerini karşılayamadığı, emeğinin karşılığını alamadığı bir düzen sürdürülemez. Karadeniz'in üreticisini koruyan, emeğin karşılığını veren ve bölge ekonomisini güçlendiren politikalar hayata geçirilmelidir."

Saha çalışmalarında eğitim emekçileri, meslek kuruluşları ve farklı toplum kesimleriyle de bir araya geldiklerini belirten Gezmiş, "Karadeniz'in sorunları yalnızca ekonomiyle sınırlı değil. Eğitim emekçilerimizin sorunlarını, gençlerimizin gelecek kaygısını, üreticimizin geçim mücadelesini, esnafımızın ayakta kalma çabasını aynı bütünün parçaları olarak görmek zorundayız. Sahada bize anlatılan her sorun, Meclis'te takip edilmesi gereken bir başlıktır. Vatandaşımız ne yaşıyorsa onu dinliyor, ne talep ediyorsa onu not ediyoruz" dedi.

"KARADENİZ'İN SESİNİ MECLİS'E TAŞIMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gezmiş, Karadeniz'de saha çalışmalarını sürdüreceklerini kaydederek "Karadeniz'i adım adım geziyoruz. Şehir şehir, ilçe ilçe vatandaşımızla buluşuyoruz. Masa başında hazırlanan raporlarla değil, sahada vatandaşımızın anlattıklarıyla Karadeniz'in gerçek gündemini ortaya koyuyoruz. Bizim için siyaset; vatandaşın yanında olmak, sorununu dinlemek ve çözüm için mücadele etmektir. Üreticinin tarlasında, esnafın dükkanında, emekçinin yanında, gençlerin arasında olmaya devam edeceğiz. Karadeniz'in sesini Meclis'e taşıyacak, bölgenin sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA