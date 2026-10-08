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Giresun Alucra'da 80 doğasever, Tepesi Delik Obruğu'nun derinliklerine indi

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Giresun Alucra'da 80 doğasever, Tepesi Delik Obruğu'nun derinliklerine indi
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Giresun Alucra'da GİDOSK ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 12 kilometrelik doğa yürüyüşüne yaklaşık 80 kişi katıldı. Yürüyüşte 80 doğasever, teknik ekipmanlarla Tepesi Delik Obruğu'nun derinliklerine inip yer altı göletini gördü; obruk drone ile görüntülendi.

Giresun'un Alucra ilçesinde bulunan ve içerisinde yer altı göleti barındıran "Tepesi Delik Obruğu", doğaseverlerin gerçekleştirdiği yürüyüşte drone ile görüntülendi. Yaklaşık 80 kişinin katıldığı 12 kilometrelik doğa yürüyüşünde, 80 doğasever teknik dağcılık ekipmanlarıyla obruğun derinliklerine indi.

Giresun Doğa Sporları Kulübü (GİDOSK) ile İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde, Alucra'da doğa yürüyüşü düzenlendi. Çalgan köyünden başlayan yürüyüş, Boyluca köyüne kadar devam etti.

Yürüyüşün en dikkat çekici noktalarından biri ise doğal oluşumu ve içerisindeki yer altı göletiyle dikkat çeken Tepesi Delik Obruğu oldu. Bölgenin doğal yapısı drone ile havadan görüntülenirken, obruğun çevresindeki doğal güzellikler de görüntülere yansıdı.

Obruğa ulaşan doğaseverlerden bazıları dağcıların güvenlik desteğinde ip ve teknik ekipmanlar kullanarak obruğun içerisine indi. Obruğun derinliklerinde bulunan yer altı göletini yakından görme fırsatı bulan katılımcılar, doğanın yer altında sakladığı oluşum karşısında hayranlık yaşadı.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç, Alucra'da böylesine dikkat çekici bir doğal oluşumun bulunmasının önemli olduğunu belirterek "İlimizde böyle bir coğrafi oluşumu keşfettiğimiz için çok mutluyuz. Görülmesi gereken yerlerden biri" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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