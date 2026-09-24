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Giresun'da tarihi Necatibey Konağı yaklaşık 20 milyon lira bütçeyle restore edildi

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Giresun'da tarihi Necatibey Konağı yaklaşık 20 milyon lira bütçeyle restore edildi
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Giresun'un Zeytinlik semtindeki tarihi Necatibey Konağı, İl Özel İdaresi'nin restorasyonuyla yaklaşık 20 milyon lira bütçeyle kültürel mirasa kazandırıldı. Özgün mimarisi korunan konağın tefrişatında sona yaklaşıldı; yapının gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

Giresun'un Zeytinlik semtindeki tarihi Necatibey Konağı, restore edilerek yeniden şehrin kültürel mirasına kazandırıldı.

20. yüzyılın başlarında inşa edilen ve dönemin geleneksel mimari özelliklerini yansıtan tarihi Necatibey Konağı'nın restorasyon çalışmaları, yapının özgün mimari karakterinin korunmasına yönelik gerçekleştirildi. Giresun İl Özel İdaresi tarafından yürütülen restorasyon sürecinin yaklaşık 20 milyon lira bütçeyle tamamlandığı belirtildi. İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, "Zeytinlik semtindeki tarihi konut dokusu içerisinde önemli bir yere sahip olan konağın restorasyonunda, yapının tarihi özelliklerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflendi. Çalışmalar kapsamında tarihi yapının mevcut mimari özelliklerinin yaşatılmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Restorasyonun tamamlanmasının ardından konağın iç mekanlarının kullanımına yönelik tefrişat çalışmalarında da sona yaklaşıldı. Yürütülen restorasyon çalışmaları KDV dahil yaklaşık 20 milyon lira bütçeyle tamamlanan Necatibey Konağı'nın kentin tarihi ve kültürel dokusu içerisinde yeniden kullanılabilir hale getirilmesi amaçlanıyor" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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