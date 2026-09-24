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Giresun Espiye Kaymakamı okulları ziyaret etti, su baskını izleri siliniyor

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Giresun'un Espiye ilçesinde Kaymakam Ahmet Kavanoz, Hasan Ali Yücel ve Süleyman Demirel ilkokullarını ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle buluştu. Espiye'de su baskınlarının izlerini silme çalışmaları sürerken Güce yaylalarında patates hasadı başladı.

Giresun'un Espiye ilçesinde Kaymakam Ahmet Kavanoz, okul ziyaretlerini sürdürüyor.

Kavanoz, Hasan Ali Yücel ve Süleyman Demirel ilkokullarını ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilere sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim dönemi dileyen Kavanoz, öğretmenlerle de görüş alışverişinde bulundu.

Espiye'de su baskınları sonrası çalışmalar sürüyor

İlçede aşırı yağışların ardından meydana gelen su baskınlarının izlerinin silinmesi için belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret etti, ekiplerin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Güce yaylalarında patates hasadı başladı

Güce ilçesindeki yaylalarda nisan ayında toprakla buluşturulan patateslerin hasadına başlandı.

Giyimli Yaylası'nda yaşayan 75 yaşındaki Fatma Bahadır, gazetecilere, kış aylarında ihtiyaç duydukları patatesi karşılamak amacıyla üretim yaptıklarını söyledi.

Bahadır, nisan ve mayıs aylarında yaylalara çıkarak patates dikimi yaptıklarını belirterek, olgunlaşan ürünlerin hasadına başladıklarını ifade etti.

Kaynak: AA
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