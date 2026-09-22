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Espiye'de İlköğretim Haftası töreninde 4'üncü sınıflar yeni öğrencilere çiçek verdi

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Espiye'de İlköğretim Haftası töreninde 4'üncü sınıflar yeni öğrencilere çiçek verdi
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Giresun'un Espiye ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla Süleyman Demirel İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi. Törende 4'üncü sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verdi; törene Kaymakam Ahmet Kavanoz ve Belediye Başkanı Erol Karadere katıldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Süleyman Demirel İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Okul Müdürü Süleyman Küçükyadın, yaptığı konuşmada, ilköğretimin insan hayatının en köklü başlangıcı olduğunu söyledi.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunduğu törende, 4'üncü sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere çiçek verdi.

Törene, Kaymakam Ahmet Kavanoz, Belediye Başkanı Erol Karadere, İlçe Emniyet Müdürü Muhammet Alışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztürk katıldı.

Kaynak: AA
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