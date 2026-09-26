EPDK, Aksa'nın 2026 yatırım tavanını 107 milyon 751 bin 379 lira olarak belirledi

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Aksa Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin 2026 yılı yatırım tavanını 107 milyon 751 bin 379 lira olarak belirledi.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Aksa Ordu Giresun Doğal Gaz Dağıtım AŞ'nin 2022 ve 2026 yılları arası perakende satış tarifelerinde esas alınan yatırım tavanı revize edildi. Şirketin 2026 yılı yatırım tavanı 107 milyon 751 bin 379 lira, ilave yatırım tavanı ise 63 milyon 10 bin 830 lira olarak belirlendi.

Kaynak: AA