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Giresun Espiye'de iki kadın restoran işletmecisi bir günlük geliri TSKGV'ye bağışladı

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Giresun Espiye'de iki kadın restoran işletmecisi bir günlük geliri TSKGV'ye bağışladı
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Giresun Espiye'de iki kadın restoran işletmecisi bir günlük gelirini TSKGV'ye bağışladı; Kaymakam Ahmet Kavanoz kendilerine teşekkür etti. Yağlıdere'de kanser tarama aracı, 28 Eylül-2 Ekim'de 30-69 yaş arası kadınlara ücretsiz meme ve rahim ağzı kanseri taraması yapacak.

Giresun'un Espiye ilçesinde iki kadın restoran işletmecisi, işletmelerinin bir günlük gelirini Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışladı.

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, restoran işletmecileri Sayime Küp ve Selma Çöğür'ü ziyaret etti.

Kavanoz, bir günlük gelirlerini vakfa bağışlayan Küp ve Çöğür'e duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Yağlıdere ilçesinde de Sağlık Bakanlığına ait kanser tarama aracı, 28 Eylül-2 Ekim tarihlerinde kadınlara yönelik ücretsiz hizmet verecek.

Yağlıdere Devlet Hastanesi Başhekimi İbrahim Yuva, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanserde erken tanının önemine dikkati çekti.

Yuva, 30-69 yaş aralığındaki kadınlara meme ve rahim ağzı kanseri taraması yapılacağını belirterek, aracın mesai saatleri içerisinde hastane bahçesinde hizmet vereceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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