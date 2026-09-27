Giresun Sanayispor sahaya çıkmayınca Beşiktaş maçı tatil edildi

Giresun Sanayispor sahaya çıkmayınca Beşiktaş maçı tatil edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nde 5. haftada Giresun Sanayispor ile Beşiktaş arasındaki maç, ev sahibi ekibin sahaya çıkmaması nedeniyle tatil edildi. Giresun Sanayispor, ligin 3. haftasında 1207 Antalyaspor karşılaşmasında da sahaya çıkmamıştı.
Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Giresun Sanayispor ile Beşiktaş arasında oynanması planlanan maç, ev sahibi ekibin sahaya çıkmaması üzerine tatil edildi.
Giresun 75. Yıl Sahası'nda oynanması planlanan maça ev sahibi ekip gelmedi.
Doğu Kardeniz ekibinin sahaya çıkmaması üzerine karşılaşma tatil edildi.
Giresun Sanayispor, ligin 3. haftasındaki 1207 Antalyaspor karşılaşmasında da sahaya çıkmamıştı.
Kaynak: AA