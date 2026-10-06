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Giresun Espiye'de çevre ve değerler projesi toplantısı Kaymakam başkanlığında yapıldı

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Giresun Espiye'de çevre ve değerler projesi toplantısı Kaymakam başkanlığında yapıldı
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Giresun Espiye'de, 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi'nin koordinasyon toplantısı Kaymakam Ahmet Kavanoz başkanlığında yapıldı. Toplantıda öğrencilere milli, manevi ve çevre bilinci kazandıracak faaliyetler ile kurumlar arası işbirliği görüşüldü.

Giresun'un Espiye ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce yürütülen projenin koordinasyon ve planlama toplantısı, Kaymakam Ahmet Kavanoz başkanlığında gerçekleştirildi.

Kaymakamlık Salonunda yapılan toplantıda, öğrencilere milli, manevi ve çevre bilincinin kazandırılması amacıyla dönem boyunca yürütülecek faaliyetler ile kurumlar arası işbirliği imkanları görüşüldü.

Öte yandan ilçede "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" etkinlikleri kapsamında, din görevlilerine yönelik kişisel gelişim ve motivasyon semineri de düzenlendi.

Kaynak: AA
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