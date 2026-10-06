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Giresun Keşap'ta Türkiye haritasını andıran Şahan Kayası dronla görüntülendi

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Giresun Keşap'ta Türkiye haritasını andıran Şahan Kayası dronla görüntülendi
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Giresun Keşap'taki Armutdüzü köyünde bulunan Şahan Kayası, Türkiye haritasını andıran görünümüyle dronla havadan görüntülendi. Birinci derece doğal SİT alanı olan kayalığın tanınmasıyla köyün turizm potansiyeline katkı sağlaması umuluyor.

Giresun'un Keşap ilçesinde, uzaktan bakıldığında Türkiye haritasını andıran kayalık oluşum, dronla havadan görüntülendi. Armutdüzü köyünde bulunan ve yörede "Şahan Kayası" olarak bilinen doğal oluşum, ilginç görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Keşap ilçesine bağlı Armutdüzü köyünde bulunan Şahan Kayası, çevresindeki ağaç ve çalılarla birlikte değerlendirildiğinde Türkiye haritasını andıran görünümüyle dikkat çekiyor. Kayalığın bu özelliği, dron görüntülerinde havadan daha belirgin şekilde ortaya çıkıyor.

Yörede "Doğal Türkiye haritası" olarak adlandırılan kayalık oluşumun ortasında ise Türkiye haritasında Tuz Gölü'nün bulunduğu bölgeyi andıran konumda büyük bir mağara yer alıyor.

Doğal SİT alanı olarak koruma altında

İlginç şekli nedeniyle dikkat çeken Şahan Kayası, birinci derece doğal SİT alanı ilan edilerek koruma altına alındı. Son dönemde özellikle doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline gelen kayalığın, daha fazla tanınmasıyla birlikte Armutdüzü köyünün turizm potansiyeline katkı sağlaması umut ediliyor.

Dron görüntülerinde Türkiye haritası belirginleşiyor

Şahan Kayası'nın havadan çekilen dron görüntülerinde, kayalık alanın çevresindeki doğal bitki örtüsüyle birlikte oluşturduğu Türkiye haritasını andıran şekil dikkat çekiyor. Havadan bakıldığında ortaya çıkan görüntü, bölgenin doğal güzelliğinin yanı sıra sıra dışı jeolojik oluşumunu da gözler önüne seriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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