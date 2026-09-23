Haberler

Giresun Espiye'de menfeze düşen 9 yaşındaki kız 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+14 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Çalkaya köyünde 19 Eylül 2026'da su dolu menfeze düşen 9 yaşındaki kız, tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı olayda 6 yaşındaki çocuk da kaldırıldığı Espiye İlçe Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Giresun'da su dolu menfeze düşerek boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki kız, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 19 Eylül 2026 günü Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Çalkaya köyünde yaşanmıştı. 6 yaşındaki Yusuf Erdem Arslan ve 9 yaşındaki Zeynep Sümeyra Güler, eski bir değirmenin yanında oyun oynarken su dolu menfeze düşerek boğulma tehlikesi geçirmişti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, ambulansla Espiye İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklardan Yusuf Erdem Arslan (6), doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Zeynep Sümeyra Güler'in (9) tedavisine ise Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediliyordu. Zeynep Sümeyra Güler, tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı! 'Tasfiye yıllarca sürebilir'

Fon krizinde uzmanlardan çarpıcı uyarı: Yıllarca sürebilir
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsun Bafra'daki saman deposu yangınında yaklaşık 20 milyon lira zarar oluştu

16 saatlik yangından geriye büyük yıkım kaldı! Zarar 20 milyon lira
Emine Erdoğan'dan BM'de dikkat çeken çağrı: Kullan-at kültüründen uzaklaşmalıyız

Emine Erdoğan BM'de konuştu: Sürdürülebilirlik kültürüne geçmeliyiz
Akıllı saatlerin 'uyku puanı' tartışma yarattı! Uzman: Uyku biliminde böyle bir şey yok

Akıllı saatin uyku puanı uydurma çıktı! Sahte skor şaşırttı
Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil

İşte Mansur Yavaş'ı istifaya götüren söz!
167 milyon dolarlık piyangoyu kazandı! Sonrası filmleri aratmadı: 5'inci kez gözaltında

Piyangodan servet kazandı! Bir buçuk yılda 5 kez gözaltına alındı

Yapay zeka fotoğraflarıyla nüfuz ticareti! Mehmet Çakmak gözaltına alındı

Fotoğraflardaki detayı fark eden savcılık jet hızıyla harekete geçti
Afyonkarahisar'da 20 yıl 13 gün hapsi olan hükümlü kuaförde tıraş olurken yakalandı

20 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Berber koltuğunda yakayı ele verdi