Giresun Espiye'de menfeze düşen 9 yaşındaki kız 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Giresun Espiye'de menfeze düşen 9 yaşındaki kız 4 günlük yaşam mücadelesini kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Çalkaya köyünde 19 Eylül 2026'da su dolu menfeze düşen 9 yaşındaki kız, tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Aynı olayda 6 yaşındaki çocuk da kaldırıldığı Espiye İlçe Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Giresun'da su dolu menfeze düşerek boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki kız, 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Olay, 19 Eylül 2026 günü Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Çalkaya köyünde yaşanmıştı. 6 yaşındaki Yusuf Erdem Arslan ve 9 yaşındaki Zeynep Sümeyra Güler, eski bir değirmenin yanında oyun oynarken su dolu menfeze düşerek boğulma tehlikesi geçirmişti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan çocuklar, ambulansla Espiye İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çocuklardan Yusuf Erdem Arslan (6), doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Zeynep Sümeyra Güler'in (9) tedavisine ise Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediliyordu. Zeynep Sümeyra Güler, tedavi gördüğü hastanede 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.