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Giresun Bulancak'ta fındık bahçesinde düşen kadın hayatını kaybetti

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Giresun Bulancak'ta fındık bahçesinde düşen kadın hayatını kaybetti
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Giresun Bulancak'ta fındık bahçesinde yürürken dengesini kaybederek düşen kadın hayatını kaybetti. Kadın, düşmenin etkisiyle başını ve vücudunun bazı bölgelerini taşlık alana çarptı. Cansız bedeni Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde fındık bahçesinde yürürken dengesini kaybederek düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Bulancak ilçesine bağlı Demircili köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesinde yürüdüğü sırada ayağı kayan Ayla Kırım dengesini kaybederek yere düştü. Kırım, düşmenin etkisiyle başını ve vücudunun bazı bölümlerini taşlık alana çarptı.

Kırımı gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Kırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Vefat eden Ayla Kırım'ın cansız bedeni Bulancak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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