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Meteoroloji, Giresun-Artvin'de yarın fırtına uyarısı yaptı, ulaşımda aksama olabilir

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Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun-Artvin'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceğini açıkladı. Fırtına akşam etkisini kaybedecek; ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun- Artvin bölgesinde rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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