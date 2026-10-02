Meteoroloji, Giresun-Artvin'de yarın fırtına uyarısı yaptı, ulaşımda aksama olabilir

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Doğu Karadeniz'in doğusunda yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda Giresun- Artvin bölgesinde rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda oluşabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA