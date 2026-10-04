Giresun merkez ve Tirebolu'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Giresun merkez ve Tirebolu'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliden 1'i tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'da il merkezi ve Tirebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 92,52 gram sentetik uyuşturucu ile bir hassas terazi ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.
Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Tirebolu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler düzenledikleri operasyonlarda, 92,52 gram sentetik uyuşturucu ve ???????bir hassas terazi ele geçirirken 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen bir zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA