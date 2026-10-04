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Giresun merkez ve Tirebolu'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

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Giresun'da il merkezi ve Tirebolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 92,52 gram sentetik uyuşturucu ile bir hassas terazi ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 5'i serbest bırakılırken adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı.

Giresun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezi ve Tirebolu ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler düzenledikleri operasyonlarda, 92,52 gram sentetik uyuşturucu ve ???????bir hassas terazi ele geçirirken 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen bir zanlı tutuklandı.

Kaynak: AA
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