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Samsun Terme'de organ taşıyan UMKE aracı direğe çarptı, 1'i ağır 2 sağlıkçı yaralandı

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Samsun Terme'de organ taşıyan UMKE aracı direğe çarptı, 1'i ağır 2 sağlıkçı yaralandı
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Samsun Terme'de, Giresun'dan nakil için Samsun'a organ getiren UMKE'ye ait kamyonet elektrik direğine çarptı. Kazada 1'i ağır 2 sağlık personeli yaralandı; ağır yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Samsun'un Terme ilçesinde nakil için organ taşıyan Samsun UMKE'ye ait aracın elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 sağlık personeli yaralandı. Ağır yaralanan sağlık personeli Çarşamba Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolu 75. kilometresi Sakarlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Giresun'dan nakil için Samsun'a organ getiren Samsun UMKE'ye ait 55 SS 287 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp yoldan çıktı.

Kazada araç sürücüsü Mehmet Akif Çıplak (40) ile Mehmet Can Gür (26) yaralandı. Yaralılar, Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Can Gür'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Gür, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek ameliyata alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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