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Espiye'de İtfaiyecilik Haftası etkinliğinde ekipmanlar tanıtıldı

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Espiye'de İtfaiyecilik Haftası etkinliğinde ekipmanlar tanıtıldı
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Giresun'un Espiye ilçesinde İtfaiyecilik Haftası etkinliği düzenlendi. Etkinlikte yangın ve doğal afetlerde kullanılan ekipmanlar tanıtıldı; Espiye Meslek Yüksekokulu öğrencileri personelden bilgi aldı.

Giresun'un Espiye ilçesinde İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla bilgilendirme ve farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İlçe meydanında düzenlenen etkinlikte, Espiye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce yangın ve doğal afetlerde kullanılan araç gereçler ve diğer müdahale ekipmanları tanıtıldı.

Espiye Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü öğrencileri de araç gereçler hakkında personelden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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