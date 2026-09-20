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Giresun Espiye'de menfeze düşen 2 çocuktan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Giresun Espiye'de dün akşam eski değirmen yanındaki su dolu menfeze düşen 2 çocuktan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Z.S.G.'nin tedavisi Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

GİRESUN'un Espiye ilçesinde oyun oynarken menfezdeki suya düşen 2 çocuktan Yusuf Erdem Arslan (6) hayatını kaybetti, boğulma tehlikesi geçiren Z.S.G.'nin (9) de tedavisi sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Çalkaya köyünde meydana geldi. Yusuf Erdem Arslan ile arkadaşı Z.S.G., oyun oynadıkları sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düştü. Boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu çocuklar, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuklardan Yusuf Erdem Arslan hayatını kaybetti, Z.S.G'nin tedavisi ise sevk edildiği Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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