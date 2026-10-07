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Ordu Altınordu'da altın ve para çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

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Ordu Altınordu'da altın ve para çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
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Altınordu'da bir evden 3 cumhuriyet altını, 7 çeyrek altın, 5 altın bilezik ve 40 bin lira çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. JASAT'ın çalışmasıyla kimlikleri belirlenen şüphelilerin ziynet eşyalarını Giresun'daki bazı kuyumculara sattığı tespit edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir evden altın ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ortaköy Mahallesi'nde ikamet eden Y.D. (63), 11 Eylül'de evinden 3 cumhuriyet altını, 7 çeyrek altın, 5 altın bilezik ve 40 bin lira çalındığı ihbarında bulundu.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan çalışma ile şüphelilerin M.Ş. (30) ve H.K. (29) olduğu belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan ziynet eşyalarının Giresun'daki bazı kuyumculara satıldığı tespit edildi.

Kaynak: AA
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