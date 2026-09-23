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Giresun Espiye'de su dolu menfeze düşen 2 çocuktan 9 yaşındaki de hayatını kaybetti

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Giresun Espiye'de 19 Eylül'de oyun sırasında su dolu menfeze düşen 2 çocuktan 6 yaşındaki kurtarılamadı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda 4 gün tedavi gören 9 yaşındaki çocuk da yaşamını yitirdi.

GİRESUN'un Espiye ilçesinde oyun oynarken su dolu menfeze düşen 2 çocuktan Yusuf Erdem Arslan'ın (6) ardından, hastanede tedavi gören Zeynep Sümeyra Güler (9) de yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 19 Eylül'de ilçenin Çalkaya köyünde meydana geldi. Yusuf Erdem Arslan ile arkadaşı Zeynep Sümeyra Güler, oyun oynadıkları sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düştü. Boğulma tehlikesi geçiren 2 çocuk, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalede bulunduğu çocuklar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuklardan Yusuf Erdem Arslan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alınan Zeynep Sümeyra Güler de 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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