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Giresun Eynesil'de iki otomobil çarpıştı, her iki sürücü de yaralandı

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Giresun Eynesil'de iki otomobil çarpıştı, her iki sürücü de yaralandı
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Giresun'un Eynesil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında her iki sürücü yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Giresun'un Eynesil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Eynesil Dizgine Deresi mevkisinde, İlçe Tarım Müdürlüğü önünde meydana gelen trafik kazasında, Giresun'dan Trabzon istikametine seyir halinde olan E.Y. yönetimindeki 61 AIV 25 plakalı otomobil, tali yoldan ilçe merkezine giriş yaptığı sırada, şehir içi yolundan Köseli Mahallesi yönüne ilerleyen A.K. yönetimindeki 28 AEU 81 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralanırken, araçlarda maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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