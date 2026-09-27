Hatay'dan Giresun'a giden otobüs Adana'da tabela direğine çarptı, 11 kişi yaralandı

Hatay'dan Giresun'a giden otobüs Adana'da tabela direğine çarptı, 11 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde Hatay'dan Giresun'a giden yolcu otobüsü tabela direğine, ardından alt geçidin duvarına çarptı; kazada 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çıkarıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolcu otobüsünün tabela direğine çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.
Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, Hatay'dan Giresun'a giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 38 YILTUR 005 plakalı yolcu otobüsü, tabela direğine ardından alt geçidin duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kazada yaralanan 11 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Otobüste 35 yolcunun bulunduğu öğrenildi.