YENİ Parti heyeti Giresun'da esnafı dinledi, fındık fiyatı ve alım gücü sorun oldu

Haber: Barış Tüysüz

(GİRESUN) – YENİ Parti heyetinin Giresun'daki saha ziyaretlerinde yurttaş ve esnafın gündeminde fındık fiyatları, artan maliyetler ve düşen alım gücü öne çıktı. Üreticiler fındık gelirinin maliyetleri karşılamadığını belirtirken, esnaf da vatandaşın alışveriş yapamadığını ve piyasada durgunluk yaşandığını söyledi.

YENİ Parti Samsun Milletvekili Murat Çan, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İl Başkanı Gökhan Şenyürek'in koordinasyonunda, Giresun'da pazar yerleri ve balık pazarını ziyaret ederek yurttaş ve esnafın sorunlarını dinledi.

İki günlük programın ilk gününde, parti il başkanlığında basın mensupları ve partililerle bir araya gelen heyet, daha sonra kentteki pazar ve balık pazarını gezdi. Görüşmelerde, fındık fiyatlarındaki düşüş, üretim maliyetlerindeki artış ve geçim sıkıntısı gündeme geldi.

"BİR SEÇİM OLSUN, BENDEN OY İSTESİNLER"

Şoför esnafı yaşadığı ekonomik sıkıntılara tepki göstererek, "Ben şu anda patlayacak durumdayım. Bir seçim olsun, AK Parti'den bir milletvekili adayı durağımın önüne gelip benden bir oy istesin" dedi.

Yaşlı bir kadın ise çocuklarının ve torunlarının iş bulmak için Giresun'dan ayrıldığını belirterek, "Torunum, çoluğum çocuğum hep dışarıya kaçtı. Ne yapsınlar, ekmek yok" diye konuştu.

Bir market işletmecisi de vatandaşların borçlarını ödemekte zorlandığını belirterek, "Maliyetler çok yüksek. Pazarda ne alıcı kaldı ne satıcı. Market de bundan etkileniyor" dedi.

"PAZARDA NE ALICI KALDI NE SATICI"

Heyetin ziyaret ettiği bir marketin işletmecisi, yurttaşların borçlarını ödeyemediğini ve piyasadaki durgunluğun bütün esnafı etkilediğini anlattı. Market işletmecisi, "Vatandaş borcunu ödeyemiyor. Maliyetler çok yüksek. Pazarda ne alıcı kaldı ne satıcı. Dolayısıyla market de bundan etkileniyor; herkes etkileniyor" diye konuştu.

Bir pazarcı esnafı da akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin maliyetleri artırdığına dikkati çekti.

"BİR KİLO PEYNİR ALAMIYORUM"

Fındıktan elde ettiği gelirin üretim maliyetlerini karşılamadığını belirten bir kadın üretici ise yaşadığı geçim sıkıntısını şu sözlerle anlattı:

"Bizim fındığımız beş kuruş etmiyor. İşçiye 3 bin lira yevmiye, patoza 6 bin lira veriyoruz. Gübre daha pahalı; ilaç atılacak, fındık elle toplanacak, bahçe altı temizlenecek, o da 8 bin lira. Ondan sonra biz ne edeceğiz? Ekmek almaya para kalmıyor. Bir kilo peynir alamıyorum, sordum, 400-500 lira. Acaba ben ne edeceğim, yarın ne edeceğim? Bahçeden topladığımızı da kokarca götürüyor."

"HALKIN ALIM GÜCÜ YOK"

Pazar ziyaretinin ardından balık pazarına geçen YENİ Parti heyeti, burada da balıkçı esnafı ve alışveriş yapan yurttaşlarla görüştü.

Balık pazarında da benzer şikayetleri dinleyen heyete bir balıkçı esnafı, "Sezon güzel ama halkın alım gücü yok" dedi. Başka bir esnaf ise fındık fiyatlarının düşmesinin balık satışlarını da etkilediğini belirterek, "Fındık para etmeyince vatandaşın cebinde para olmuyor. Balık pahalı geliyor, alamıyor" diye konuştu.

YENİ Parti heyetinin Giresun programı kapsamında Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Giresun Ziraat Odası ile Eğitim-Sen, Eğitim-İş ve Hürriyetçi Eğitim-Sen Giresun şubelerini de ziyaret etmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA