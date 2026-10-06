Giresun Piraziz'de iki otomobil çarpıştı, 2 yaralı Bulancak'ta tedaviye alındı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Giresun'un Piraziz ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu girişinde iki otomobil çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Giresun'un Piraziz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Piraziz ilçesi girişinde G.B. yönetimindeki 06 FYR 382 plakalı otomobil ile C.A. idaresindeki 41 AIG 916 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü G.B. ile Ş.A. Bulancak Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA