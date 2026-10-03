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Giresun-Artvin kıyı şeridinde fırtına balıkçıların denize açılmasını engelledi.

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Giresun-Artvin kıyı şeridinde fırtına balıkçıların denize açılmasını engelledi.
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Doğu Karadeniz'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, Giresun-Artvin arası kıyı şeridinde 6-8 kuvvetinde esiyor. Denizdeki fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, rüzgarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fırtına sabah saatlerinden itibaren etkili oluyor.

Giresun- Artvin arasındaki kıyı şeridinde günün ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esen rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Denizdeki fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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