Giresun-Artvin kıyı şeridinde fırtına balıkçıların denize açılmasını engelledi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Doğu Karadeniz'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, Giresun-Artvin arası kıyı şeridinde 6-8 kuvvetinde esiyor. Denizdeki fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, rüzgarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fırtına sabah saatlerinden itibaren etkili oluyor.
Giresun- Artvin arasındaki kıyı şeridinde günün ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatıdan, zamanla kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde esen rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Denizdeki fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamazken, fırtınanın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı