Eğitim-Bir-Sen Giresun İl Temsilcisi Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Tokgöz'ü ziyaret etti

Eğitim-Bir-Sen Giresun İl Temsilcisi Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Tokgöz'ü ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eğitim-Bir-Sen Giresun İl Temsilcisi Muhammet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz'ü ziyaret etti. Sarı ziyarette yeni eğitim ve öğretim yılının öğretmenler, öğrenciler ve aileler için hayırlı olması temennisinde bulundu; Tokgöz de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Eğitim-Bir Sen Giresun İl Temsilcisi Muhammet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz'ü ziyaret etti.
Sarı, ziyarette, yeni eğitim ve öğretim yılının öğretmenler, öğrenciler ve aileler için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Tokgöz ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.
Kaynak: AA