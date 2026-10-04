Giresun'da uzmanlar obezite tedavisinde kas kaybı riskine dikkat çekti

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Giresun'da ilk kez düzenlenen "Multidisipliner Nütrisyon Şehir Toplantısı"nda, yaşlı bireylerde görülen beslenme sorunları ve kas kaybı ele alınırken, obezite tedavisinde yalnızca kilo kaybına odaklanılmasının kas kütlesi ve kas gücü kaybına yol açabileceğine dikkat çekildi. Uzmanlar, özellikle ileri yaşta yeterli protein alımı ve fiziksel aktivitenin yanı sıra direnç egzersizlerinin önemine vurgu yaptı.

Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) tarafından Giresun Üniversitesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Giresun ve çevre illerden farklı branşlarda görev yapan sağlık çalışanları katıldı. Toplantıda ileri yaştaki bireylerde beslenme yetersizliğinin erken dönemde tespit edilmesi, kas kaybının önlenmesi, beslenme desteği ve hastaların fonksiyonel kapasitelerinin korunmasına yönelik yaklaşımlar değerlendirildi.

"Yeterli protein alınmaz ve fiziksel aktivite yapılmazsa kas kaybı gelişebilir"

Toplantının Giresun'da ilk kez gerçekleştirildiğini belirten Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Kubilay İşsever, yaş ilerledikçe beslenme ve kas sağlığının daha fazla önem kazandığını söyledi.

Yeterli protein alınmaması ve fiziksel aktivitenin yetersiz kalmasının kas kaybına ve buna bağlı fonksiyon kayıplarına yol açabileceğini ifade eden İşsever, beslenme konusunda farkındalığın yalnızca sağlık çalışanlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti.

Hasta ve hasta yakınlarının da yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra fiziksel aktivitenin öneminin farkında olması gerektiğini kaydeden İşsever, "İleri yaşta beslenme desteğine ihtiyaç duyan hastaların erken dönemde tespit edilmesi önemlidir. Uygun değerlendirme ve müdahalelerle fonksiyon kayıplarını azaltmak ve hastaların yaşam kalitesini korumak mümkündür" dedi.

"Obez olmak kas kaybı olmadığı anlamına gelmiyor"

Obezite ile kas kaybı arasındaki ilişkiye de dikkat çeken İşsever, kişinin kas sağlığının yalnızca vücut ağırlığı veya dış görünüş üzerinden değerlendirilmesinin yanıltıcı olabileceğini söyledi.

Obez bireylerde de kas kütlesi ve özellikle kas gücünde kayıp görülebileceğini ifade eden İşsever, "Obezitede uzun süre devam eden düşük düzeyli inflamasyonun kas dokusu üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Zaman içerisinde kas kütlesindeki azalma, yağ dokusundaki artışla maskelenebilir. Bu durum tıp literatüründe 'sarkopenik obezite' olarak tanımlanan tabloyla ilişkilidir. Dışarıdan bakıldığında fazla kilolu veya obez görünen bir kişinin aynı zamanda kas gücü ve fiziksel kapasitesi düşük olabilir. Bu durum sağlık açısından önemli bir risk oluşturur" diye konuştu.

"Obezite tedavisinde hedef sadece tartıdaki rakam olmamalı"

Son yıllarda obezite tedavisinde kullanılan yöntemlerin bilinçsiz uygulanmasının da kas kaybı açısından risk oluşturabileceğine dikkat çeken İşsever, tedavi sürecinde yalnızca tartıdaki kilo kaybına odaklanılmaması gerektiğini söyledi.

Kilo kaybı sırasında yağ dokusu azaltılırken kas kütlesinin mümkün olduğunca korunması gerektiğini vurgulayan İşsever, "Obezite tedavisi sürecinde yeterli protein alımı ve uygun direnç egzersizleri yapılmalıdır. Direnç egzersizleri kas dokusunun korunması ve kas yapımının desteklenmesinde önemli bir unsurdur. Özellikle hızlı veya kontrolsüz kilo kaybı süreçlerinde yağ dokusuyla birlikte kas dokusu da kaybedilebilir. Bu nedenle obezite tedavisinin kişiye özel planlanması ve sağlık profesyonellerinin takibinde yürütülmesi gerekir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı