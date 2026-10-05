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Giresun'da fındık üreticileri yağış ve sis yüzünden ürünlerini kurutamıyor

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Giresun'da fındık üreticileri yağış ve sis yüzünden ürünlerini kurutamıyor
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Giresun'da fındık hasadını tamamlayan üreticiler, yağışlı hava nedeniyle ürünlerini kurutmakta zorlanıyor. Sahildeki yağıştan kaçıp Kulakkaya Yaylası'na çıkan üreticiler, burada da sisli ve yağışlı hava nedeniyle yaklaşık iki haftadır fındıklarını kurutamadıklarını belirtiyor.

Giresun'da fındık hasadını tamamlayan üreticiler, yağışlı hava nedeniyle ürünlerini kurutmakta zorlanıyor. Sahilde etkili olan yağışlardan kaçınarak fındıklarını kurutmak için Kulakkaya Yaylası'na çıkan üreticiler, burada da sisli ve yağışlı hava nedeniyle yaklaşık iki haftadır fındıklarını kurutamadıklarını belirtiyor.

Giresun'da bu yıl hava şartları nedeniyle fındığın olgunlaşma ve hasat döneminin gecikmesinin ardından üreticilerin kurutma mesaisi de zora girdi. Sahil kesimlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle bazı üreticiler, fındıklarını kurutabilmek amacıyla yaylalara çıktı. Ancak yaylalarda etkili olan sisli hava nedeniyle üreticiler ürünlerini kurutmakta güçlük çekiyor.

Giresun'un İnişdibi köyünden üretici Ali Kemal Yılmaz da fındığını kurutmak için Kulakkaya Yaylası'na çıkan üreticiler arasında yer aldı. Yılmaz, hava şartları nedeniyle geç olgunlaşan fındığını geç topladığını, ardından kurutmak için yaylaya geldiğini söyledi.

"Günlerdir fındığımızı kurutamıyoruz"

Sahilde yağış olduğu için yaylaya çıktıklarını ancak burada da sisli hava nedeniyle fındıklarını kurutamadıklarını belirten Yılmaz, "Görüldüğü gibi fındığımızı kurutamadık. Sahilde yağmur var denildi, yaylaya çıktık. Burada da günlerdir hava sisli, kurutamıyoruz. Bu yıl havalar yağmurlu gittiği için ne fındık zamanında olgunlaştı ve hasat yapılabildi ne de şimdi kurutabiliyoruz. Benim gibi yaylaya gelip fındığını kurutmaya çalışan birçok üretici var. Ama işte halimiz ortada" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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