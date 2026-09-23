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Giresun'da 7-10 ve 11-14 yaş Kur'an kursları için yeni dönem toplantısı yapıldı

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Giresun'da Kur'an kurslarının yeni eğitim dönemi İl Müftülüğünde yapılan toplantıda ele alındı. İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Köksal, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik kurslarda erken yaşta doğru dini bilginin kişilik ve karakter gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Giresun'da, Kur'an kurslarının yeni eğitim dönemine ilişkin planlama ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıda, yaygın din eğitimi kapsamında 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik Kur'an kurslarının çalışmaları ele alındı.

???????İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Köksal, çocuklara erken yaşta doğru dini bilgi verilmesinin önemine dikkati çekerek, bu dönemde kazanılan bilgi ve değerlerin kişilik ve karakter gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: AA
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