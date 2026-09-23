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Giresun Espiye'de su dolu menfeze düşen 9 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti

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Giresun Espiye'de su dolu menfeze düşerek boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı olayda 6 yaşındaki çocuk da Espiye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. 9 yaşındaki çocuğun cenazesi yarın ilçede toprağa verilecek.

Giresun'un Espiye ilçesinde oyun oynadığı sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düşerek boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İlçenin Çalkaya köyünde 19 Eylül'de arkadaşıyla oynarken menfeze düşerek boğulma tehlikesi geçiren 9 yaşındaki Zeynep Sümeyra Güler, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Güler'in cenazesinin yarın ilçede son yolculuğuna uğurlanması planlanıyor.

Aynı olayda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki Yusuf Erdem Arslan da kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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