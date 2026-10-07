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Görele'de 2 şüpheli gözaltına alındı, 11 kilo 200 gram esrar ele geçirildi.

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Giresun'un Görele ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramada 11 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Giresun'un Görele ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında şüpheliler K.G. ile Ö.G'nin evinde arama yapıldı.

Aramalarda, 11 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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