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Giresun İl Müftüsü Hüseyin Okuş göreve başladı, Espiye Kaymakamı ziyaretlerde bulundu

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Giresun İl Müftülüğüne atanan Hüseyin Okuş göreve başladı. İl Sağlık Müdürlüğünce hastane öncesi acil sağlık toplantısı yapılırken Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, boğulan 9 yaşındaki çocuğun ailesine ve Elmas Parlak'a ziyarette bulundu.

Giresun İl Müftülüğüne atanan Hüseyin Okuş, görevine başladı.

Okuş, Müftülük binasındaki törende, Giresun'da görev yapmanın kendisi için büyük bir onur ve önemli bir sorumluluk olduğunu söyledi.

Temel gayelerinin İslam'ın merhamet, adalet ve sevgi mesajlarını toplumun her kesimine ulaştırmak, kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve gönüller arasında köprüler kurmak olduğunu ifade eden Okuş, din görevlileri, din gönüllüleri ve şehrin tüm paydaşlarıyla birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını kaydetti.

Acil sağlık hizmetleri toplantısı yapıldı

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü'nce Hastane Öncesi Acil Tıbbi Yardım ve Bakım Akış Şemaları Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Sağlık Hizmetleri Başkanı Emre Şengün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 112 Acil Sağlık hizmetlerinde müdahale standardizasyonunun sağlanması, hasta güvenliğinin artırılması ve kılavuzların saha uygulamalarına entegrasyonu süreçleri ele alındı.

Kaymakam Kavanoz'dan boğulan çocuğun ailesine ziyaret

Espiye Kaymakamı Ahmet Kavanoz, oyun oynadığı sırada eski değirmenin yanındaki su dolu menfeze düşmesi sonucu yaşamını yitiren Zeynep Sümeyye Güler'in (9) ailesini ziyaret etti.

Çalkaya köyünde yaşayan baba Fatih ve anne Rukiye Güler ile görüşen Kavanoz, aileye başsağlığı diledi.

Kavanoz, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Adabük Mahallesi'nde ikamet eden Elmas Parlak'a da ziyarette bulundu.

Kaynak: AA
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