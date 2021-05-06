ENGELLİ HABERLERİ

Engelli - Bugün
"Tüm kampüslerimiz engelli erişimine uygun bulundu"
Altınbaş Üniversitesi'nin iki yerleşkesi ve iki fakültesiyle YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde Mekanda Erişilebilirlik Ödülü'ne (Turuncu Bayrak) layık görüldüğü açıklandı.
Engelli - Bugün
Emekli hemşire ihtiyaç sahiplerinin ve kimsesizlerin "umudu" oldu
Araz, çeşitli sebeplerden dolayı sokaklarda yaşamaya başlayan insanların hem haklarını savunduğunu hem de onların beslenme kıyafet ve barınmaları için ellerinden geleni yaptığını belirterek, şöyle konuştu: "Evsizler benim zayıf tarafım. İçlerinde bağımlı, zihinsel engelli, akıl hastaları var ve hepsi çok yaralı insanlar.
Engelli - Dün
Giresun'da polis olma hayali kuran engelli genç, ekiplerle trafik denetimine katıldı
Giresun'da polis olma hayali kuran engelli genç, ekiplerle trafik denetimine katıldı, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıttı.
Engelli - Dün
DİTİB'den Bosna Hersek'e ramazan yardımı
Türkiye'nin Mostar Başkonsolosluğu iş birliğinde, Mostar'da faaliyet gösteren yetimhane, yaşlı bakımevi ve engelli bakımevine de temel gıda yardımında bulunulduğu belirtilen açıklamada, Almanya'da yaşayan Türk hayırseverler tarafından gönderilen yardımların, Din Hizmetleri Müşavirliği ve DİTİB görevlileri ile gönüllülerden oluşan heyet aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı ifade edildi.
Engelli - Dün
Son dakika haberleri... Bakan Yanık: Üniversitelerimiz, farklı engel gruplarından 50 bin öğrencimize ev sahipliği yapıyor
Engelli - Dün
Yasaklar ne zaman bitiyor? Yasaklar ne zaman bitecek, kalkacak? 17 günlük yasak ne zaman bitiyor?
Engelli - Dün
Son dakika haberleri | TRAFİKTE DEĞİŞEN HAYATLAR - Trafik kazasında kaybettikleri yakınları için hukuk mücadelesi veriyorlar (2)
ZEYNEP RAKİPOĞLU/ORHAN ONUR GEMİCİ - Trafik kazasında yakınlarını kaybeden mağdurlar, ehliyetsiz, alkollü, aşırı hızlı ya da hatalı araç kullanımı nedeniyle kazaya sebep olan sürücülerin hak ettiği cezayı almaları için yıllarca hukuk mücadelesi veriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2019 verilerine göre, insanların başlıca ölüm sebepleri arasında 8. sırada yer alan trafik kazaları, dünyada her yıl yüz binlerce cana mal olurken, binlerce kişinin yaralanmasına ve engelli kalmasına da neden oluyor.
Engelli - Dün
Babasının dikkatiyle omurga eğriliği erken teşhis edilen küçük kız, ameliyatla engelli kalmaktan kurtuldu
Engelli - Dün
Son dakika haber! Kuşcenneti Milli Parkı baharda binlerce kanatlı ile görsel şölen sunuyor
Proje hakkında bilgi veren Şıldak, "Özellikle karşılama ünitesi, ziyaretçi kabul alanları, yürüyüş yolları, seyir kulesinde yapılacak birtakım düzenlemelerle ziyaretçilerimize daha konforlu bir hizmet sunulacak. Seyir kulesine ayrıca bir engelli asansörü de kurulacak.
Engelli - Dün
Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi ve Milli Parkı yeni turizm sezonuna hazır
Müzenin yanına kurulan 2 seyir terasıyla ziyaretçilerin tarihi eserleri daha iyi görmeleri hedeflenirken, yapılan rampalarda engellilerin müze ve milli parkı daha kolay gezmelerini sağlayacak.