ENGELLİ HABERLERİ

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Engelli Haberleri

Engelli haber, Engelli son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Engelli: Samsun'da 'pandemi sosyal destek' kuyruğuEngelli - Bugün

Samsun'da 'pandemi sosyal destek' kuyruğu

Engelli: ETÜ, Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında 5 bayrak aldıEngelli - Bugün

ETÜ, Engelsiz Üniversite Ödülleri kapsamında 5 bayrak aldı

Engelli: Bu taksiyi çevirenler engel tanımıyorEngelli - Bugün

Bu taksiyi çevirenler engel tanımıyor

Engelli - Bugün
"Tüm kampüslerimiz engelli erişimine uygun bulundu"
Altınbaş Üniversitesi'nin iki yerleşkesi ve iki fakültesiyle YÖK Engelsiz Üniversite Ödülleri'nde Mekanda Erişilebilirlik Ödülü'ne (Turuncu Bayrak) layık görüldüğü açıklandı.
Engelli - Bugün
Emekli hemşire ihtiyaç sahiplerinin ve kimsesizlerin "umudu" oldu
Araz, çeşitli sebeplerden dolayı sokaklarda yaşamaya başlayan insanların hem haklarını savunduğunu hem de onların beslenme kıyafet ve barınmaları için ellerinden geleni yaptığını belirterek, şöyle konuştu: "Evsizler benim zayıf tarafım. İçlerinde bağımlı, zihinsel engelli, akıl hastaları var ve hepsi çok yaralı insanlar.
Engelli: Osmangazili raket Avrupa Şampiyonası'ndaEngelli - Bugün

Osmangazili raket Avrupa Şampiyonası'nda

Engelli: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecini fırsata çevirdiEngelli - Bugün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, tam kapanma sürecini fırsata çevirdi

Engelli: Nilüfer'de vatandaşa sıcak yemek desteğiEngelli - Bugün

Nilüfer'de vatandaşa sıcak yemek desteği

Engelli: Engelleri aşan iki arkadaş birlikte 'Engelsiz Pet Shop' açtıEngelli - Bugün

Engelleri aşan iki arkadaş birlikte "Engelsiz Pet Shop" açtı

Engelli: Ortapark çevresindeki ATM'ler taşınıyorEngelli - Bugün

Ortapark çevresindeki ATM'ler taşınıyor

Nilüfer'de vatandaşa sıcak yemek desteği
Engelli: Zihinsel engelli genç, annesini ve ağabeyini bıçakla yaraladıEngelli - Bugün

Zihinsel engelli genç, annesini ve ağabeyini bıçakla yaraladı

Engelli: BİM kaçta açılıyor? A101, ŞOK saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?Engelli - Bugün

BİM kaçta açılıyor? A101, ŞOK saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık?

Engelli: Marketler kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor? A101, ŞOK saat kaçta açılıyor?Engelli - Bugün

Marketler kaçta açılıyor? BİM saat kaçta açılıyor? A101, ŞOK saat kaçta açılıyor?

Engelli: 06 Mayıs 2021 TRT spor Yayın AkışıEngelli - Bugün

06 Mayıs 2021 TRT spor Yayın Akışı

Engelli: Covid: Gençler ve kadınlar İngiltere'de pandeminin son dalgasında 'daha depresifti'Engelli - Bugün

Covid: Gençler ve kadınlar İngiltere'de pandeminin son dalgasında 'daha depresifti'

Engelli: 28 yaşındaki engelli genç kız yürüyebilmek için yardım bekliyorEngelli - Dün

28 yaşındaki engelli genç kız yürüyebilmek için yardım bekliyor

Engelli: Polis engelli gencin hayalini gerçekleştirdiEngelli - Dün

Polis engelli gencin hayalini gerçekleştirdi

Engelli - Dün
Giresun'da polis olma hayali kuran engelli genç, ekiplerle trafik denetimine katıldı
Giresun'da polis olma hayali kuran engelli genç, ekiplerle trafik denetimine katıldı, sürücülere trafik kurallarıyla ilgili broşürler dağıttı.
Engelli: Sivaslı atletler yarışmadan 4 altın madalya ile döndüEngelli - Dün

Sivaslı atletler yarışmadan 4 altın madalya ile döndü

Engelli: Engelli komşusuna 'karıma mı bakıyorsun' diye sordu kavga çıktıEngelli - Dün

Engelli komşusuna "karıma mı bakıyorsun" diye sordu kavga çıktı

Engelli: Tunceli'de destek ödemeleri evlerde yapılıyorEngelli - Dün

Tunceli'de destek ödemeleri evlerde yapılıyor

Engelli: Yaşlı ve engelli vatandaşların maaşları evlerinde ödeniyorEngelli - Dün

Yaşlı ve engelli vatandaşların maaşları evlerinde ödeniyor

Engelli: Tempolu yürüyüş koronadan ölüm riskini 4 kat azaltıyorEngelli - Dün

Tempolu yürüyüş koronadan ölüm riskini 4 kat azaltıyor

Engelli: KAPANMA SÜRECİNDE 'ENGELSİZ TAKSİ' UMUT OLUYOREngelli - Dün

KAPANMA SÜRECİNDE 'ENGELSİZ TAKSİ' UMUT OLUYOR

Engelli: 'Tam kapanma' döneminde ödemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldıEngelli - Dün

"Tam kapanma" döneminde ödemeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı

Engelli: Kuşadası Belediyesi, engelsiz bir kent için çalışmayı sürdürüyorEngelli - Dün

Kuşadası Belediyesi, engelsiz bir kent için çalışmayı sürdürüyor

Engelli - Dün
DİTİB'den Bosna Hersek'e ramazan yardımı
Türkiye'nin Mostar Başkonsolosluğu iş birliğinde, Mostar'da faaliyet gösteren yetimhane, yaşlı bakımevi ve engelli bakımevine de temel gıda yardımında bulunulduğu belirtilen açıklamada, Almanya'da yaşayan Türk hayırseverler tarafından gönderilen yardımların, Din Hizmetleri Müşavirliği ve DİTİB görevlileri ile gönüllülerden oluşan heyet aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı ifade edildi.
Engelli: 'Engelsiz Üniversite Ödülleri' sahiplerini bulduEngelli - Dün

"Engelsiz Üniversite Ödülleri" sahiplerini buldu

Engelli: YÖK Başkanı Saraç, '2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri' töreninde konuştuEngelli - Dün

YÖK Başkanı Saraç, "2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri" töreninde konuştu

Engelli: Son dakika haberleri... Bakan Yanık: Üniversitelerimiz, farklı engel gruplarından 50 bin öğrencimize ev sahipliği yapıyorEngelli - Dün

Son dakika haberleri... Bakan Yanık: Üniversitelerimiz, farklı engel gruplarından 50 bin öğrencimize ev sahipliği yapıyor

Engelli: Maharetli 'özel' eller kendi bayram şekerlerini çevrim içi ortamda yaptıEngelli - Dün

Maharetli "özel" eller kendi bayram şekerlerini çevrim içi ortamda yaptı

Engelli: Yasaklar ne zaman bitiyor? Yasaklar ne zaman bitecek, kalkacak? 17 günlük yasak ne zaman bitiyor?Engelli - Dün

Yasaklar ne zaman bitiyor? Yasaklar ne zaman bitecek, kalkacak? 17 günlük yasak ne zaman bitiyor?

Engelli: AVM'ler açık mı? AVM'ler kapalı mı? Tam kapanmada AVM çalışma saatleri nelerdir?Engelli - Dün

AVM'ler açık mı? AVM'ler kapalı mı? Tam kapanmada AVM çalışma saatleri nelerdir?

Engelli: Başkasına ait pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Lübnanlı yolcu gözaltına alındıEngelli - Dün

Başkasına ait pasaportla yurt dışına çıkmaya çalışan Lübnanlı yolcu gözaltına alındı

Engelli: SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA 850 AİLEYE YARDIM EDİYOREngelli - Dün

SOSYAL MEDYA ARACILIĞIYLA 850 AİLEYE YARDIM EDİYOR

Engelli: Bakan Yanık, '2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri' töreninde konuştuEngelli - Dün

Bakan Yanık, "2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri" töreninde konuştu

Engelli: İşitme cihazının pili biten minik Aras'a Gönül Bağı ekibi yetiştiEngelli - Dün

İşitme cihazının pili biten minik Aras'a Gönül Bağı ekibi yetişti

Engelli: 3. Etap Raylı Sistem etap etap tamamlanıyorEngelli - Dün

3. Etap Raylı Sistem etap etap tamamlanıyor

Engelli - Dün
Son dakika haberleri | TRAFİKTE DEĞİŞEN HAYATLAR - Trafik kazasında kaybettikleri yakınları için hukuk mücadelesi veriyorlar (2)
ZEYNEP RAKİPOĞLU/ORHAN ONUR GEMİCİ - Trafik kazasında yakınlarını kaybeden mağdurlar, ehliyetsiz, alkollü, aşırı hızlı ya da hatalı araç kullanımı nedeniyle kazaya sebep olan sürücülerin hak ettiği cezayı almaları için yıllarca hukuk mücadelesi veriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2019 verilerine göre, insanların başlıca ölüm sebepleri arasında 8. sırada yer alan trafik kazaları, dünyada her yıl yüz binlerce cana mal olurken, binlerce kişinin yaralanmasına ve engelli kalmasına da neden oluyor.
Engelli: 46 SAAT SONRA BULUNAN OTİZMLİ KERİM CAN'IN BABASI ÇOK KORKTUMEngelli - Dün

46 SAAT SONRA BULUNAN OTİZMLİ KERİM CAN'IN BABASI ÇOK KORKTUM

Engelli: Çubuk'ta bedensel engelli gencin tekerlekli sandalye isteği yerine getirildiEngelli - Dün

Çubuk'ta bedensel engelli gencin tekerlekli sandalye isteği yerine getirildi

Engelli: Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa şampiyonu unvanını korumak istiyorEngelli - Dün

Ampute Futbol Milli Takımı Avrupa şampiyonu unvanını korumak istiyor

Engelli: Babasının dikkatiyle omurga eğriliği erken teşhis edilen küçük kız, ameliyatla engelli kalmaktan kurtulduEngelli - Dün

Babasının dikkatiyle omurga eğriliği erken teşhis edilen küçük kız, ameliyatla engelli kalmaktan kurtuldu

Engelli: Malatya'da aile dramıEngelli - Dün

Malatya'da aile dramı

Engelli - Dün
Son dakika haber! Kuşcenneti Milli Parkı baharda binlerce kanatlı ile görsel şölen sunuyor
Proje hakkında bilgi veren Şıldak, "Özellikle karşılama ünitesi, ziyaretçi kabul alanları, yürüyüş yolları, seyir kulesinde yapılacak birtakım düzenlemelerle ziyaretçilerimize daha konforlu bir hizmet sunulacak. Seyir kulesine ayrıca bir engelli asansörü de kurulacak.
Engelli - Dün
Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi ve Milli Parkı yeni turizm sezonuna hazır
Müzenin yanına kurulan 2 seyir terasıyla ziyaretçilerin tarihi eserleri daha iyi görmeleri hedeflenirken, yapılan rampalarda engellilerin müze ve milli parkı daha kolay gezmelerini sağlayacak.
Engelli: Sinop'ta 28 yaşındaki engelli genç kız yürüyebilmek için yardım bekliyorEngelli - Dün

Sinop'ta 28 yaşındaki engelli genç kız yürüyebilmek için yardım bekliyor

Engelli: VİP göçmen kaçakçılığı pasaport polisine takıldı: 3 gözaltıEngelli - Dün

VİP göçmen kaçakçılığı pasaport polisine takıldı: 3 gözaltı

Engelli: Kapanma sürecinde 'Engelsiz Taksi' uygulamasıEngelli - Dün

Kapanma sürecinde "Engelsiz Taksi" uygulaması

Engelli: TİKA, KKTC'de 2 bin hijyen paketi dağıttıEngelli - Dün

TİKA, KKTC'de 2 bin hijyen paketi dağıttı

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Şu an buradasınız: Engelli Haberleri | Engelli Haber - Haberler - Engelli haberleri, son dakika engelli haber ve gelişmeleri burada. Samsun'da 'pandemi sosyal destek' kuyruğu.
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