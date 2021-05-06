ENGELLİ HABERLERİ

Engelli - Bugün

Araz, çeşitli sebeplerden dolayı sokaklarda yaşamaya başlayan insanların hem haklarını savunduğunu hem de onların beslenme kıyafet ve barınmaları için ellerinden geleni yaptığını belirterek, şöyle konuştu: "Evsizler benim zayıf tarafım. İçlerinde bağımlı, zihinsel engelli, akıl hastaları var ve hepsi çok yaralı insanlar.