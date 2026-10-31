Eğitim-İş Samsun, günde yaklaşık 300 km yol yapan öğretmen için inceleme istedi

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Eğitim-İş Samsun Şubesi, Vezirköprü'de eşini kaybeden ve iki çocuğunun bakımını üstlenen engelli bir öğretmenin her gün yaklaşık 300 kilometre yol yapmak zorunda kaldığını belirterek, norm kadro işlemleri ile öğretmen görevlendirmelerinin incelenmesini ve mağduriyetlerin giderilmesini istedi.

Eğitim-İş Samsun Şubesi Özlük Hukuk Sekreteri Kubilay Altuntaş, norm kadro ve öğretmen görevlendirmelerine ilişkin açıklama yaptı. Ders programları hazırlanırken ve görev yerleri belirlenirken öğretmenlerin engellilik durumları, sağlık sorunları ve ailevi sorumluluklarının dikkate alınmadığını belirten Altuntaş, şubenin hukuka aykırı bulduğu işlemlerin dayanaklarını açıklanması için yetkililere çağrıda bulundu.

Altuntaş, Vezirköprü'de görev yapan, eşini kaybetmiş ve iki çocuğunun bakımını üstlenmiş engelli bir öğretmenin her gün yaklaşık 300 kilometre yol yapmak zorunda kaldığını söyledi. Ders programının öğretmenin yaşamını daha da zorlaştırdığını belirten Altuntaş, okulun fiziki koşullarının da öğretmenin ihtiyaçlarına uygun olmadığını ifade etti.

İlkadım'da yüzde 100 engelli babasının bakımını üstlenen bir öğretmenin talebinin okul yönetimince karşılanmadığını belirten Altuntaş, Terme'de Hüseyin Mescit İlkokulunda görev yapan bir öğretmenin de engelliliğine yol açan sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü ve iki yaşındaki çocuğuna baktığını aktardı. Altuntaş, öğretmenin mazeretine bağlı olarak atanmak istediği Atakum'da görev yapabileceği bir okul bulunmasına rağmen atamasının yapılmadığını söyledi.

"İDARENİN TAKDİR YETKİSİ KEYFİLİK YETKİSİ DEĞİLDİR"

Çarşamba'da norm fazlası işlemlerine ve 45 kilometre uzaklıktaki bir okula yapılan görevlendirmeye dikkati çeken Altuntaş, Havza'da da engelli öğretmenlere ilişkin genelgeye aykırı görevlendirmeler yapıldığını savundu. Altuntaş, "İdarenin takdir yetkisi keyfilik yetkisi değildir. Öğretmenlerin engellilik durumu, sağlık sorunları ve ailevi sorunları görmezden gelinmez. Bir öğretmenin mağduriyeti başka bir öğretmenin mağdur edilerek giderilemez" dedi.

Norm kadro işlemleri ile görevlendirmelerin incelenmesini ve öğretmenlerin mağduriyetlerinin derhal giderilmesini isteyen Altuntaş, "Öğretmeni mağdur eden değil, öğretmenin hakkını koruyan bir yönetim anlayışı istiyoruz. Hiçbir eğitim emekçisi yalnız değildir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA