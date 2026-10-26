Datça'da 26 Ekim Pazartesi olumsuz hava nedeniyle eğitime yarım gün ara verildi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar, bugün öğleden sonra tatil edildi. Bazı kamu çalışanları da idari izinli sayılacağı bildirildi.

Meteoroloji 4.Bölge Müdürlüğü tarafından bildirilen veriler ve yapılan uyarılar doğrultusunda Datça'da, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime ara verildiği duyuruldu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, öğrencilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla ilçedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 26 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra yarım gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca aynı tarihte kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu anaokuluna veya kreşe devam eden kadın personelin idari izinli sayılacağı bildirildi. Kaymakamlık, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı