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Tokat'ta 64 yaşındaki Çiseli Çevik hasta eşi ve engelli kızı için teneke topluyor

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Tokat'ta 64 yaşındaki Çiseli Çevik hasta eşi ve engelli kızı için teneke topluyor Haber Videosunu İzle
Tokat'ta 64 yaşındaki Çiseli Çevik hasta eşi ve engelli kızı için teneke topluyor
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Tokat'ta 64 yaşındaki Çiseli Çevik, hasta eşi Şenel Çevik ve yüzde 45 engelli kızı için geceleri teneke topluyor. Çevik çifti, engelli aylığı dışında düzenli geliri olmadığını ve ayda yaklaşık 11 bin 500 lira aylık aldıklarını belirtiyor.

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Tokat'ta 64 yaşındaki Çiseli Çevik, hasta eşi Şenel Çevik ile yüzde 45 engelli kızlarının geçimini sağlamak için geceleri sokak sokak teneke topluyor.

Tokat'ta yaşayan 64 yaşındaki Çiseli Çevik, 75 yaşındaki eşi Şenel Çevik'in rahatsızlığı nedeniyle yıllardır bakımını üstleniyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde kafeler bölgesinde ve yol kenarlarında teneke toplayarak aile bütçesine katkıda bulunmaya çalışan Çevik, daha önce sülük toplayarak da geçimlerini sağlamaya çalıştığını, ancak artık bu imkanının kalmadığını anlattı.

Çevik çifti, engelli aylığı dışında düzenli gelirlerinin bulunmadığını, devletin ve hayırseverlerin gıda yardımlarıyla ayakta kalmaya çalıştıklarını belirtti. Ayda yaklaşık 11 bin 500 lira engelli aylığı aldıklarını söyleyen Çiseli Çevik, şöyle konuştu:

"Teneke topluyorum. Sülük zamanı sülük de topluyordum, kestiler. Yaşım 64, eşimin yaşı 75. Eşim rahatsız, konuşamıyor; 52 senedir onun bakımını ben üstleniyorum. 52 senelik kocam. Arlı, namuslu topluyorum, Allah da şahit. Herkesin hayrı kabul olsun, hayırlarla geçiniyorum. Devletimiz yemeğimi veriyor; ramazanda, Kurban Bayramı'nda kolilerimi veriyor. Verenlerin hayırları bin kere kabul olsun, kazalarına belalarına karşı gelsin."

En büyük kaygılarının yüzde 45 engelli raporu bulunan kızlarının geleceği olduğunu dile getiren Çiseli Çevik, kızının depresyon ve panik atak rahatsızlıkları bulunduğunu anlattı.  Çevik, "Kızımın yüzde 45 engelli raporu var. Kızım depresyonda, panik atak hastası. Yalan söylemeyeyim, devletimizden yardım istiyorum. Ne olursunuz kızımı maaşa bağlasınlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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