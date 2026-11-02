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Bartın Kurucaşile'de engelli asansörünün halatı koptu, 2 kişi yaralandı

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Bartın Kurucaşile'de engelli asansörünün halatı koptu, 2 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Bartın Kurucaşile'de engelli asansörünün halatı koptu, 2 kişi yaralandı
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Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yeni yaptırılan bir binanın dışındaki engelli asansörü, halatın kopması sonucu yere çakıldı. Asansörde bulunan 2 kişi yaralanarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralılar tedavi altına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde bina dışındaki engelli asansörünün düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurucaşile ilçesinde yeni yaptırılan bir binanın dışındaki engelli asansörü, halatın kopması sonucu yere çakıldı. Bu sırada asansörde bulunan engelli Hasan Erfındık ve oğlu Burak Erfındık yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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