Tekirdağ'da 13 işitme ve konuşma engelli bireye ilk yardım eğitimi başladı

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Tekirdağ'da işitme ve konuşma engelli bireylere temel ilk yardım eğitimi veriliyor.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen program, uzman ilk yardım eğitmenleri ve işaret dili tercümanları eşliğinde yürütülüyor.

İki gün sürecek eğitimler kapsamında katılımcılara genel ilk yardım ilkeleri, boğulma, zehirlenme, kanama, kırık ve böcek sokmaları gibi durumlarda yapılması gerekenler ile temel yaşam desteği ve hava yolu tıkanıklıklarına müdahale konularında bilgi veriliyor.

İlk etapta 13 işitme ve konuşma engelli bireyin katıldığı eğitimlerin, il genelindeki tüm ilçelerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürü Lütfi Çağatay Onar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk yardımın her koşulda önem taşıdığını söyledi.

Toplumun tüm kesimlerine ilk yardım eğitimi vermeyi amaçladıklarını ifade eden Onar, dezavantajlı bireylerin de bu eğitimlerden yararlanmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Onar, ilk yardım eğitiminin, insanların sağ kalımını ciddi şekilde etkilediğini ifade ederek, "Tıbbi ilk yardım gerektiren hallerde doğru ve yerinde müdahale, ölüm oranlarını azaltarak hayatta kalma şansını artırıyor. Bu nedenle tüm toplumumuza verdiğimiz eğitimleri dezavantajlı kesimlere de ulaştırmak amacıyla işitme engelli vatandaşlarımıza ilk yardım eğitimi vermeye başladık." dedi.

Proje kapsamında ilk etapta 13 engelli bireyin eğitim alacağını aktaran Onar, katılımcıların öğrendikleri bilgileri ihtiyaç duyulan acil durumlarda uygulayabileceklerini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre ilk yardımın hayatta kalma oranını yüzde 35 ila 50 artırdığını belirten Onar, "Doğru yerde ve doğru zamanda yapılan ilk yardım uygulaması, iki kişiden birinin hayatının kurtarılmasına katkı sağlayabilecek bir uygulama." diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdür Vekili İbrahim Göktaş da işaret dili tercümanlarıyla eğitimlere katkı sunduklarını söyledi.

Engelli vatandaşlara en iyi şekilde hizmet sunmak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Göktaş, bu süreçte onların yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

İşaret dili tercümanı Koray Nar aracılığıyla açıklamalarda bulunan işitme engelli Ahmet Karaca da eğitimlerin kendileri için çok faydalı olacağını dile getirdi.

Eğitimde acil durumlarda doğru müdahale etme yöntemlerini öğrendiklerini aktaran Karaca, dezavantajlı bireyler için böyle bir çalışmanın düşünülmesinin çok anlamlı olduğunu kaydetti.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek.

Kaynak: AA