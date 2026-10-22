Ankara Keçiören'de trafoya giren kişi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Ankara Keçiören'de trafoya giren kişi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara'nın Keçiören ilçesinde Fatih Caddesi'ndeki elektrik trafosuna giren kişi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Zihinsel engelli olduğu iddia edilen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ankara'nın Keçiören ilçesindeki bir elektrik trafosuna giren kişi yaşamını yitirdi.
Zihinsel engelli olduğu iddia edilen D.Y, Fatih Caddesi üzerinde bulunan bir elektrik trafosunun kapısını açarak içeri girdi.
Trafodan duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi.
Trafodaki elektriğin kapatılmasının ardından içeri giren ekipler, D.Y'nin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan ilk incelemenin ardından D.Y'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.