CHP'li Karaoba 7538 sayılı kanunla engelli emeklilik hakkının gasp edildiğini savundu

(TBMM) - CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, 15 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe giren kanunla engellilerin emeklilik hakkının gasp edildiğini belirtti.

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, engellilerle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, engellilerin sorunlarına çözüm beklediğini söyledi. Karaoba, 7538 sayılı kanunun 15 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girdiğini belirterek, engelli çalışanların erken emeklilik süreçlerinde esas alınan vergi indirimi sisteminin değiştirildiğini kaydetti. Karaoba, düzenlemeyle engellilerin erken emeklilik hakkının gasp edildiğini savundu.

CHP'li Karaoba, "Engelliler hakkını arıyor. Çalışma Bakanlığı bütçesinde dile getirdik. Kanunun iptali için Anayasa Mahkemesine başvurduk, süreci takip ediyoruz. Engelliler kimsenin aklına gelmiyor. Engellilerin emeklilik hakkı gasbedilmemeli. Engelli maaşı aile gelirine göre veriliyor. Engelliler topluma yük değil, bu toplumun kamburu değil. Engellilerin derdini anlatmaya devam edeceğiz. Bütçede daha hassas davranmamız gerektiğini, fonculara vereceğimize engellilere verelim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA