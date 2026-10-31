Annesi bir şaka yüzünden engelli kaldı! Gizem Örge'den yürek burkan sözler

Filenin Sultanları'nın "Savunma Bakanı" lakaplı yıldızı Gizem Örge, NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında ailesinin yaşadığı zorlu süreci anlattı.

Annesinin, bir arkadaşının oturacağı sırada sandalyeyi çekmesi sonucu ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirten Örge, olayın ardından annesinin iki beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldığını söyledi. Milli voleybolcu, annesinin ikinci ameliyatı sırasında henüz 3 yaşında olduğunu ifade etti.

"ANNEM BENİ TEK ELİYLE BÜYÜTTÜ"

Yaşanan olayın ailesinin hayatını değiştirdiğini belirten Örge, benzer şakalardan hoşlanmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Annem için küçük bir eşek şakası, küçük bir dikkatsizlik... İnsanın bütün hayatına mal olabiliyor. O yüzden annem iki beyin ameliyatı geçirmek zorunda kaldı ve ikincisini ben 3 yaşındayken geçirdi, aslında annem beni tek eliyle büyüttü."

BABASI DA FELÇ GEÇİRDİ

Annesinin ardından babasının yaşadığı sağlık sorunlarını da anlatan milli voleybolcu, babasının geçirdiği havale sonrasında yapılan bir iğne nedeniyle sağ kolunda ve sağ bacağında felç geliştiğini aktardı. Babasının zamanla desteksiz yürümeye başladığını ancak elindeki hareket kaybının düzelmediğini belirten Örge, anne ve babasının bütün zorluklara rağmen kendisine büyük destek verdiğini söyledi.

"KIZIM, SEN DE BİR GÜN ORADA OLACAKSIN"

Voleybola başladığı ilk yıllardan itibaren babasının kendisini yalnız bırakmadığını anlatan Örge, babasının her gün antrenman salonuna geldiğini ve deplasmanlarda da yanında olduğunu belirtti. Babasını "takım babası" olarak tanımlayan milli voleybolcu, milli takıma seçilemediği dönemlerde bile ondan destek gördüğünü ifade etti. Örge, babasının kendisini arayarak "Kızlar kazandı bugün kızım, sen de bir gün orada olacaksın" dediğini anlattı.

"BEN SEVGİYLE BÜYÜDÜM"

Ailesinin maddi imkanlarının sınırlı olduğunu ancak sevgi konusunda hiçbir eksiklik yaşamadığını belirten Gizem Örge, bugünlere gelmesinde anne ve babasının büyük payı olduğunu vurguladı. Başarılı voleybolcu, ailesine duyduğu minneti şu sözlerle dile getirdi:

"Ben hiç ailemin imkanıyla bir yere gelmiş, özel okullarda okumadım. Yani öyle bir imkan içinde büyüyen bir kız çocuğu değilim. Ama ben sevgiyle büyüdüm. O yüzden benim hani ne özgüvenimde, ne farkındalığımda, ne sevgimde bir eksiklik yok."