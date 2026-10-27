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Kastamonu Devrekani'de engelli yeğenine cinsel saldırıdan dayıya 24 yıl hapis verildi

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Kastamonu Devrekani'de engelli yeğenine cinsel saldırıdan dayıya 24 yıl hapis verildi
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Kastamonu Devrekani'de zihinsel engelli yeğenine nitelikli cinsel saldırı suçundan yargılanan dayı, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Doğum yapan yeğen ve bebeği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Ankara'da bakımevine alınmıştı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde zihinsel engelli yeğenine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan dayısı, 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 25 Kasım 2025 tarihinde Devrekani ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zihinsel engelli R.N.K., karın ağrısı şikayetiyle Devrekani Devlet Hastanesine müracaat etti. Burada yapılan muayenede R.N.K.'nin hamile olduğu belirlendi. Bunun üzerine Devrekani Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan ihbar üzerine soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde ve alınan DNA örnekleri sonucunda zihinsel engelli R.N.K.'nın karnındaki bebeğin babasının servis şoförlüğü yapan dayısı T.Ö. olduğu belirlendi. Zihinsel engelli R.N.K., doğum yaptıktan sonra bebeğiyle birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ankara'da bir bakımevine alındı.

Ayrıca yürütülen soruşturma çerçevesinde, R.N.K.'nın dayısı T.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Ö. tutuklandı. Tutuklu T.Ö. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "nitelikli cinsel saldırı" suçundan dava açıldı.

Davanın karar duruşmasında mütalaasını veren Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık T.Ö.'nün beden olarak kendisini savunamayacak durumdaki engelli yakın akrabaya karşı "nitelikli cinsel saldırı" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada kendisini savunan T.Ö., yaşanan olaylardan ötürü çok pişman olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, T.Ö.'yü "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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