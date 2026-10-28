Aydın Efeler'de engelli çocuğa darp iddiası sonrası kadın gözaltına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde engelli olduğu iddia edilen bir çocuğun darp edildiğine ilişkin çıkan haberler üzerine harekete geçen polis ekipleri, 3 çocuğu koruma altına alırken olayla ilgili bir kadını gözaltına aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde engelli olduğu ileri sürülen bir çocuğun darp edildiği iddiası üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgili yabancı uyruklu bir kadın gözaltına alınırken, evde bulunan 3 çocuk Çocuk Destek Merkezi'ne teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, 27 Ekim 2026 tarihinde bazı internet sitelerinde Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde bir kadının engelli olduğu öne sürülen çocuğunu darp ettiğine ilişkin haberler yer aldı. Haberler üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince adres tespiti yapıldı. Belirlenen adrese giden ekipler, evde bir kadın ile 3 çocuğun bulunduğunu tespit etti. Çocukları darp ettiği öne sürülen yabancı uyruklu F.E.H. isimli kadın gözaltına alınırken, 3 çocuk ise Çocuk Destek Merkezi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı