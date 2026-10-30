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Antalya Aksu'da 26 yaşındaki Rabia Nur Yiğit'ten salıdan beri haber alınamıyor

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Antalya Aksu'da 26 yaşındaki Rabia Nur Yiğit'ten salıdan beri haber alınamıyor
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Antalya'nın Aksu ilçesinde Çamköy Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Rabia Nur Yiğit, salı sabahı evinden ayrıldıktan sonra haber alınamıyor. Kızının engelli olduğunu belirten baba Ömer Yiğit, genç kadını görenlerin emniyete bilgi vermesini istedi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde salı sabahı evinden ayrılan 26 yaşındaki Rabia Nur Yiğit'ten haber alınamıyor. Kızının engelli olduğunu belirten baba Ömer Yiğit, görenlerin emniyet birimlerine haber vermesini istedi.

Olay, Aksu ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orman Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan 26 yaşındaki Rabia Nur Yiğit, salı sabahı evinden ayrıldı. Genç kadının eve dönmemesi ve kendisinden haber alınamaması üzerine endişelenen ailesi, durumu emniyet birimlerine bildirdi.

Acılı aileden yardım çağrısı

Kızının engelli olduğunu belirten baba Ömer Yiğit, Rabia Nur'un bir an önce sağ salim bulunmasını istediklerini ifade etti. Kızlarından gelecek iyi bir haberi bekleyen aile, Rabia Nur'u gören veya nerede olduğuna ilişkin bilgisi bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Aile, bilgi sahibi olanların en yakın emniyet birimine başvurmasını talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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