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Karabük Valisi Çağatay, engelli bakım merkezinde özel ihtiyaçlılarla sohbet etti

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Karabük Valisi Çağatay, engelli bakım merkezinde özel ihtiyaçlılarla sohbet etti
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Karabük Valisi Oktay Çağatay, engelli bakım merkezinde özel ihtiyaçlı bireylerle bir araya gelip sohbet etti. Bir özel ihtiyaçlı bireyin davetiyle gerçekleşen ziyarette Çağatay, bireylerin mutluluğunun en büyük değer olduğunu belirterek merkez yöneticilerine teşekkür etti.

Karabük Valisi Oktay Çağatay, engelli bakım merkezinde özel ihtiyaçlı bireylerle bir araya geldi.

Vali Oktay Çağatay, özel ihtiyaçlı birey Azize Elbüz'ün daveti üzerine engelli bakım merkezini ziyaret etti. Vali Oktay Çağatay, merkez yöneticileri Kurucu Müdür Enes Şamil Çetinkaya ve bakım merkezi yöneticileri tarafından karşılandı.

Merkezde bulunan özel ihtiyaçlı bireylerle bir araya gelen Vali Çağatay, kendileriyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti. Azize Elbüz'ün daveti üzerine gerçekleştirilen ziyarette, özel ihtiyaçlı bireylerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çağatay, onların mutluluğunun ve yüzlerindeki tebessümün kendileri için en büyük değer olduğunu ifade etti. Bakım merkezi yöneticilerinden yürütülen çalışmalar ve özel ihtiyaçlı bireylere sunulan hizmetler hakkında bilgi alan Çağatay, misafirperverlikleri ve nazik davetleri dolayısıyla merkez yöneticilerine ve Azize Elbüz'e teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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