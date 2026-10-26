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Yüzde 52 bedensel engelli Gürkan Güngör, Fethiye'de yaklaşık 20 yıldır çini üretiyor

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Yüzde 52 bedensel engelli Gürkan Güngör, Fethiye'de yaklaşık 20 yıldır çini üretiyor
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Fethiye'de yaşayan yüzde 52 bedensel engelli Gürkan Güngör, evinde yaklaşık 20 yıldır çini eserler üretiyor. 2005'te Fethiye Belediyesinin çini boyama kursuna katılan Güngör, sanatın kendisine sosyal ve ekonomik katkı sağladığını söyledi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan bedensel engelli Gürkan Güngör, bir odasını atölyeye dönüştürdüğü evinde yaklaşık 20 yıldır çini eserler üretiyor.

Bedensel engelli olarak dünyaya gelen 47 yaşındaki Güngör, 2005 yılında Fethiye Belediyesince açılan çini boyama kursuna katıldı.

Ailesinin ve kurs eğitmeninin desteğiyle kendisini geliştiren Güngör, çini boyamayı zamanla tutkuyla yaptığı bir uğraş haline getirdi.

Evinin bir odasında oluşturduğu atölyede çini tabaklar, panolar ve çeşitli objeler üreten Güngör, eserlerini gelen taleplere göre şekillendiriyor.

Aksayarak yürüyen ve ellerini tam anlamıyla kullanamayan yüzde 52 bedensel engelli Güngör, AA muhabirine, küçük eserleri yaklaşık bir saatte tamamlayabildiğini, büyük ve ayrıntılı çalışmalar için ise bir hafta ila 10 gün zaman harcadığını söyledi.

Çini sanatının kendisine hem sosyal hem de ekonomik açıdan katkı sağladığını belirten Güngör, "Sanatla uğraşmak bana çok iyi geldi. Evimdeki odada hem çok güzel vakit geçiriyorum hem de üretim yapıyorum. Çevremden gelen taleplere göre özel siparişler de hazırlıyorum. Bu işin bana ekonomik katkısı da oldu." dedi.

Güngör, kazanç sağlamanın yanı sıra yaptığı çinileri çevresindeki insanlara hediye etmekten de mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Geçmiş yıllarda çalışmalarından oluşan bir sergi açtığını ve eserlerinin beğeni gördüğünü anlatan Güngör, ikinci sergisini açmayı hedeflediğini kaydetti.

Engelli bireylerin yeteneklerine uygun alanlara yönelmesinin önemine dikkati çeken Güngör, ailesinin ve ilk eğitmeninin 20 yıldır kendisini desteklediğine işaret ederek "Aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Benim gibi her engelli birey kendisine uygun bir işle uğraşabilir. Bu sayede hem hayata tutunurlar hem de vakitlerini nitelikli ve güzel bir şekilde değerlendirebilirler." ifadelerini kullandı.

Güngör, çalışmalarında kendine destek veren ailesi ve yakınlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA
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