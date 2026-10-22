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Diyarbakır Çermik'te Çermik Belediyesi ücretsiz danışmanlık merkezi açtı

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Diyarbakır Çermik'te Çermik Belediyesi ücretsiz danışmanlık merkezi açtı
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Çermik Belediyesince Aile Destek ve Danışma Merkezi açıldı. Merkezde aile, psikolojik ve hukuki danışmanlık ücretsiz sunulacak; kadın, çocuk, engelli ve yaşlılara yönelik destek ile eğitim seminerleri düzenlenecek.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Aile Destek ve Danışma Merkezi açıldı.

Çermik Belediyesince aile yapısını güçlendirmek ve vatandaşlara psikososyal destek sunmak amacıyla Aile Destek ve Danışma Merkezi hizmete girdi.

Merkezde, aile danışmanlığı, psikolojik danışmanlık ve hukuki rehberlik hizmetleri ücretsiz sunulacak.

Merkezde ayrıca kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylere yönelik destek çalışmaları yürütülecek, eğitim seminerleri düzenlenecek.

Kaynak: AA
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