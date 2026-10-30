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Antalya Aksu'da 26 yaşındaki engelli Rabia Nur Yiğit için arama çalışması başlatıldı

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Antalya'nın Aksu ilçesinde salı sabahı evinden ayrılan 26 yaşındaki engelli Rabia Nur Yiğit'ten haber alınamıyor. Jandarma ve AFAD'ın arama çalışması sürerken ailesi sağ salim bulunmasını bekliyor, baba Ömer Yiğit görenlerin emniyete başvurmasını istedi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde salı sabahı evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 26 yaşındaki engelli Rabia Nur Yiğit'in bulunması için çalışma başlatıldı.

Çamköy Mahallesi Orman Sokak'ta ailesiyle yaşayan Yiğit'in eve dönmemesi üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Engelli olduğu belirtilen Yiğit'in bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sürerken ailesi, kızlarının bir an önce sağ salim bulunmasını bekliyor.

Baba Ömer Yiğit, kızını gören veya nerede olduğu hakkında bilgi sahibi olanların en yakın emniyet birimine başvurmasını istedi.

Kaynak: AA
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