Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin Artuklu'da kapalı havuzdan çıkan zihinsel engelli kadın hastanede öldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin Artuklu'da kapalı havuzdan çıkan zihinsel engelli kadın hastanede öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin Artuklu'da kapalı yüzme havuzundan çıktıktan sonra fenalaşan 36 yaşındaki zihinsel engelli kadın hastanede kurtarılamadı. Kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirleneceği belirtildi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde kapalı yüzme havuzunda yüzdükten sonra fenalaşan zihinsel engelli Canan Soy (36), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra merkez Nur Mahallesi'nde meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Canan Soy, iddiaya göre, 1 metre derinliğindeki kapalı yüzme havuzuna girdi. Bir süre yüzen Soy, havuzdan çıktıktan sonra oturduğu sandalyede fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Soy, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Canan Soy'un kesin ölüm nedeninin, otopsi işlemlerinin ardından belirleneceği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Romanya açıklarında gemiye İHA saldırısı! Ölü ve kayıplar var

Türkiye'nin yanı başında tansiyon yükseldi! Karadeniz yine karıştı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eyüpsultan'da çalışmayan ışıklar faciaya neden oldu! 4 yaralı

Çalışmayan ışıklar faciaya neden oldu! 4 kişi yaralandı
30 bin liralık borç için 5 milyon istemişlerdi! Tutuklanan tetikçinin yaşına bakın

30 bin liralık borç için 5 milyon istemişti! Tetikçinin yaşına bakın
Son yaşananlardan sonra Sarıgül'ün o meşhur videosu dolaşıma girdi

Çalmayan var mı? O meşhur videosu yeniden dolaşıma girdi

Fransa'da yeni gösteriler öncesi alarm: 70 bin polis ve jandarma görevlendirilecek

Ülke yeni gösteriler öncesi teyakkuza geçti: Önlemler OHAL'i aratmaz

Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi! Hepsi tutuklandı
Rusya ve Ukrayna arasında kısmi ateşkes sağlandı: 29 Ekim'de başlıyor

Açıklama Beyaz Saray'dan: Beklenen ateşkes 29 Ekim'de

Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı: İstanbul için saat verildi

Meteoroloji'den 3 ile sel uyarısı! İstanbul için saat verildi